Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
17.09.17
1323
18.09.17
729
18.09.17
670
18.09.17
670
18.09.17
591
18.09.17
465
18.09.17
383
реклама
реклама
Новости компаний
18.09.17
220
18.09.17
165
18.09.17
154
18.09.17
154
18.09.17
145
19.09.17
136
19.09.17
124
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Бизнес-защитник Иван Кулявцев поздравляет «Опору России» с 15-летием

18.09.17 17:25
198 0
Иван Кулявцев отметил, что работа в «Опоре России» оказала значительное влияние на его успехи в предпринимательской деятельности и профессиональную карьеру.
 
 
 >
Напомним, общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства была создана 18 сентября 2002 года. В составе «Опоры России» действует 80 региональных отделений от Калининграда до Камчатки, которые защищают права предпринимателей на местах.

Свою историю взаимодействия с крупнейшим бизнес-сообществом рассказал архангельский бизнес-защитник Иван Кулявцев:

С 2008 года я взаимодействую на общественных началах с коллегами в «ОПОРЕ РОССИИ», принимал участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, встречался с руководителями федеральных ведомств и структур. За эти годы мы многое достигли вместе, выросли и преодолели. Важно, что из объединения единомышленников мы стали сильной командой, большой семьей и добрыми товарищами, к единому голосу которых прислушиваются.

Благодаря поддержке и доверию коллег-предпринимателей, которые единогласным решением Совета Архангельского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» рекомендовали меня на должность бизнес-уполномоченного, сегодня у меня есть реальная возможность помогать предпринимателям, развивать родной регион и способствовать повышению качества жизни северян.

Мне небезразлично, что происходит в обществе и в том числе с предпринимательской активностью. Это стало одним из факторов, чтобы принять решение на профессиональной основе защищать права предпринимателей. 

Моя задача быть профессионалом в своем деле и задействуя все инструменты в рамках полномочий приносить пользу предпринимательскому сообществу Архангельской области.

Кто такой сегодня предприниматель?! Это и работодатель, и налогоплательщик, и строитель, и кондитер, и музыкант, и просто неравнодушный человек, развивающий территории, создающий условия для лучшей жизни своих земляков.

Наша общая задача – сокращение административных барьеров и повышение результативности сотрудничества бизнеса и власти. Один из действенных инструментов – регулярная работа с бизнес-объединениями.

Благодарю всех коллег за взаимодействие и поддержку. Настроен на продолжение активной и результативной работы.

Предприниматели – опора России!


Автор: Business News
198 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках
Новости компаний | Новости раздела
 
Во дворе новостройки «Омега Хаус» в Архангельске монтируют детскую площадку
Во дворе новостройки «Омега Хаус» в Архангельске монтируют детскую площадку
Проектами благоустройства прилегающей территории всех жилых комплексов, возводимых холдингом «Аквилон Инвест», изначально предусматривается установка детских игровых площадок.
вчера 18:51
160
 
Мастер-класс по «бросовому рукоделию» провели в окружной библиотеке Архангельска
Мастер-класс по «бросовому рукоделию» провели в окружной библиотеке Архангельска
Мастер-класс «Северная бабочка» прошел в Маймаксанской библиотеке №6 в рамках акции «Зеленая Россия».
вчера 18:48
151
 
Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых
Форум работающей молодежи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых
Второй Форум работающей молодежи Архангельской области пройдет 23-24 сентября в Новодвинске на базе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
вчера 18:44
147
 
Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»
Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»
Познакомиться с ходом работ на объектах смогли участники очередной экскурсии по новостройкам, которую холдинг «Аквилон Инвест» организовал в минувшую субботу в городе корабелов.
вчера 13:30
189
 
В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка
В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка
На ней изображена обширная география нашей страны и многообразие малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в развитии экономики России.
вчера 13:26
179
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080