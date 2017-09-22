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Библиотекари провели юных архангелогородцев по разноплановым «Бакарицким улочкам»

вчера 14:53
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В Исакогорской библиотеке № 12 состоялась пешеходная экскурсия, посвященная Дню краеведческих знаний для дошкольников.
 
 
 
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Началась экскурсия по улицам микрорайона Бакарица с Исакогорской библиотеки №12. Заведующая Дьякова Т.Г. рассказала о восьмидесятилетней истории библиотеки, о том, как работает библиотека в современных условиях. Далее Татьяна Германовна пригласила пройти до Культурного центра «Бакарица», ребята узнали о творческих коллективах, детских студиях и кружках КЦ.

Дольше обычного группа дошкольников задержалась у памятника, установленного в июле этого года на улице Адмирала Нахимова. Памятник установлен в память о военных моряках, портовых служащих, жителях поселка, погибших от серии взрывов, вызванных вражеской диверсией 26 октября 1916 года. Тогда  погибли около восьмисот человек и более тысячи получили ранения.
Ребята возложили цветы и к памятнику портовикам, погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.

Далее экскурсионная группа остановилась у Детской школы искусств №48, где дети могли узнать о том, на каких музыкальных инструментах здесь учат играть, каким видам творчества здесь обучают.

Ясный, солнечный осенний день помог провести познавательную прогулку не спеша и с большой пользой.
 
Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефону: 45-09-55.
Автор: cbs
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