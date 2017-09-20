Архангельский колледж культуры распахнул двери для первокурсников

Архангельская область – регион с мощным культурным потенциалом. Это определено его историческим, экономическим и географическим положением. Наша земля испокон веков славилась мастерами, ремеслами, культурными традициями.



Требования времени меняются, преобразуется экономическое и информационное пространство региона. А значит - нужны специалисты, способные действовать в современном динамичном контексте. Подготовку таких специалистов и осуществляет Архангельский колледж культуры и искусства. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий колледж успешно готовит кадровый ресурс для учреждений отрасли культуры. В 2017 году состоялась очередная приемная кампания.



Прием по очной форме обучения осуществлялся по следующим специальностям Народное художественное творчество (Хореографическое творчество, Театральное творчество), Социально-культурная деятельность (Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений), Дизайн (В культуре и искусстве), Живопись (Станковая живопись). На заочную форму обучения был организован прием по специальностям Социально-культурная деятельность и Библиотековедение.



В период приёмной кампании на очную форму обучения было подано 252 заявления, на заочную форму – 73.



Вступительные испытания прошли по специальностям Дизайн, Живопись, Народное художественное творчество. В ходе экзаменов абитуриенты продемонстрировали свои творческие способности.



Желающим связать свою жизнь с театром предлагалось исполнить наизусть поэтические и прозаическое произведение, продемонстрировать импровизацию на заданную музыкальную тему, показать этюд, проявив актерскую фантазию и раскрыв художественный образ персонажа. При проведении собеседования с абитуриентами преподаватели выясняли широту их кругозора в профессиональной сфере и степень вовлеченности в творческую и общественную жизнь.



Поступающие на хореографическое отделение заранее подготовили для экзамена танцевальную композицию в избранном жанре. А в процессе просмотра учебных и танцевальных комбинаций по классическому и народному танцу экзаменаторы определяли творческие способности абитуриентов, технику исполнения, чувство стиля, артистизм.



Грамотно компоновать на листе бумаги рисунок, чувствовать пропорции, верно передавать цветовые и тональные отношения, мыслить пространственно и образно – такие умения учитывались в ходе оценки работ абитуриентов, поступающих на специальности Дизайн и Живопись. Абитуриенты на протяжении двух дней демонстрировали знания композиции и навыки владения техникой рисунка и живописи, выполняя работы в жанре натюрморта.



В колледже традиционно были организованы трехдневные курсы по подготовке к экзаменам.



Набор на специальности Социально-культурная деятельность и Библиотековедение осуществлялся по среднему баллу документа об образовании.



Общий конкурс по колледжу на очную форму обучения составил 3,4 чел. на место, что говорит о востребованности специальностей, реализуемых в колледже. А самыми популярными среди поступающих оказались такие специальности очной формы обучения, как Дизайн, Живопись и Социально-культурная деятельность (на базе среднего общего образования). Конкурс по ним составил 6,5, 6 и 4,5 человек на место соответственно. Общий средний балл аттестата очной формы обучения по всем специальностям - 4,15. Самый высокий средний балл аттестата показали абитуриенты специальности Социально-культурная деятельность, поступающие на очное обучение на базе среднего общего образования – 4,46.



География поступивших не только охватывает многие районы Архангельской области, но и выходит за ее пределы. Среди первокурсников – жители города Мурманска и Республики Коми.



Таким образом, цифры приема, утвержденные министерством культуры Архангельской области, выполнены в полном объеме, и 1 сентября 2017 года двери колледжа открылись для 120 первокурсников.



Дню знаний и началу нового учебного года было посвящено мероприятие «Здравствуй, колледж!». Это стало для многих началом новой студенческой жизни – жизни, полной радости и оптимизма, где есть место дружбе и сотрудничеству, где освоение профессии сопряжено с творчеством и фантазией. Начало положено – абитуриенты стали студентами, и впереди их ждет много интересного. А преподаватели колледжа в очередной раз взяли на себя обязательство - работать с полной отдачей и подготовить отличных специалистов для сферы культуры Архангельской области. Отрадно, что во все времена находятся люди, которые верят в силу культуры и искусства! Свидетельство тому - итоги приемной кампании 2017 года.



Людмила Бахур