Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
1029
21.09.17
1019
20.09.17
866
21.09.17
785
20.09.17
610
20.09.17
578
20.09.17
574
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
574
20.09.17
235
20.09.17
210
20.09.17
200
20.09.17
191
20.09.17
176
20.09.17
172
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России

вчера 14:49
403 0
Новостройка холдинга «Аквилон Инвест» вошла в каталог «100 лучших комплексов России», где представлены победители и финалисты престижной премии в сфере жилой недвижимости Urban Awards.
 
 
 >
Как подчеркивают эксперты - составители списка, новостройки из данного каталога - это по-настоящему качественные проекты. Прежде чем быть включенным в итоговый рейтинг, каждый жилой комплекс прошел многоступенчатую проверку на соответствие нескольким десяткам критериев. Затем его оценивало профессиональное экспертное сообщество, состоящее из руководителей ведущих строительных и риелторских компаний, архитектурных бюро, а также представителей органов государственной власти. В рейтинговый перечень были включены новостройки, которые заслужили высочайшую оценку экспертного жюри. Объективность и независимость голосования обеспечивается и контролируется международной аудиторской фирмой PwC.
 
Реализация проекта холдинга «Аквилон Инвест» по комплексной застройке набережной Северной Двины в Архангельске, частью которой является ЖК «Омега Хаус» идет по графику. Проект, выполненный в едином градостроительном стиле под руководством известного санкт-петербургского архитектора Михаила Мамошина, получил несколько международных премий, и был высоко оценен профессиональным архитектурным сообществом. Современный европейский нордический стиль здания оказался удачно вписан в своеобразный северный природный ландшафт. В настоящее время на стройплощадке жилого комплекса полностью завершены работы по прокладке сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты.
 
Всего в новостройке общей площадью порядка 50 тыс. кв. метров спроектировано 326 квартир. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр имеет собственный 18-метровый бассейн. Проектами благоустройства прилегающей территории всех жилых комплексов, возводимых холдингом «Аквилон Инвест», изначально предусматривается установка детских игровых площадок. Не стал исключением и ЖК «Омега Хаус».  Детская площадка нового жилого комплекса получит сертифицированное эластичное, травмобезопасное, препятствующее скольжению и водопроницаемое покрытие, чтобы в любую погоду оставаться сухой.
 
1-я и 2-я очереди жилого комплекса уже введены в эксплуатацию. На 3-й очереди закончено строительство коробки здания, устройство кровли, пожарных лестниц, внутриквартирных перегородок и внутреннего водостока. Выполнена штукатурка стен, монтаж оконных и балконных блоков, завершается остекление балконов. Полностью проложены внутридомовые электросети, заканчивается монтаж систем отопления, водопровода и канализации. Ведутся работы по устройству стяжки полов, и монтажу дверей в квартиры. Продолжается установка лифтового оборудования.
 
Сдача 3-й очереди новостройки запланирована в 4-м квартале текущего года. А весь проект благоустройства новой набережной планируется реализовать в 2018 году с участием властей области и города в рамках федеральной программы развития туризма.
Автор: akviloninvest
403 0
2 4
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Экономика | Новости раздела
 
Игорь Орлов предложил организовать торгпредставительство Армении в Архангельске
Игорь Орлов предложил организовать торгпредставительство Армении в Архангельске
Такая идея прозвучала во время официальной встречи губернатора Архангельской области с генеральным консулом Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайром Карапетяном.
вчера 17:45
179 1
Boater: Какая проработка? Че за проблема то? Снять пару офисов, табличку повесить. Помочь нужна? ...
 
Китай заинтересован в сотрудничестве с Поморьем в сфере морских перевозок
Китай заинтересован в сотрудничестве с Поморьем в сфере морских перевозок
Перспективы развития морских перевозок по Севморпути обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор COSCO Shipping Lines (Россия) Ту Дэмин.
вчера 16:54
276 3
naprimer: эти найдут, что вывозить, в Сибири и на ДВ уже всех достали...
 
В Архангельске начала работу российско-норвежская конференция
В Архангельске начала работу российско-норвежская конференция
Сегодня в столице Поморья впервые проходит мероприятие, основная цель которого – вывести на новый уровень взаимодействие муниципалитетов-побратимов Архангельской области и Норвегии.
вчера 15:30
253
 
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Новостройка холдинга «Аквилон Инвест» вошла в каталог «100 лучших комплексов России», где представлены победители и финалисты престижной премии в сфере жилой недвижимости Urban Awards.
вчера 14:49
404
 
Иван Кулявцев: Маргаритинская ярмарка – ярмарка возможностей для развития бизнеса
Иван Кулявцев: Маргаритинская ярмарка – ярмарка возможностей для развития бизнеса
Сегодня в актовом зале САФУ имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное открытие деловой части «Маргаритинской ярмарки – 2017».
21.09.17 22:38
304
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080