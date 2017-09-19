Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках

Поручения Президента России направлены на обеспечение развития транспортной инфраструктуры Поморья. В частности, речь идет о завершении реконструкции инфраструктуры двух региональных аэропортов: в Архангельске и на Соловках.



Модернизация взлётно-посадочных полос этих воздушных гаваней позволить принимать более современные и комфортные воздушные суда, что без сомнения отразится на улучшении качества жизни северян . Напомним, что первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта «Архангельск» был завершён в 2015 году.



Не менее значима и реконструкция моста через Никольское устье в Северодвинске, который известен как Ягринский мост, связывающий между собой две части города корабелов. Проект важен не только для нашей области, но и для всей страны, учитывая значение Северодвинска как центра судостроения.



Стоит отметить, что администрацией города Северодвинска совместно с правительством Архангельской области уже разработана проектно-сметная документация на строительство нового автомобильного моста через Никольское устье с автодорожными подходами к нему. По проекту получено положительное заключение госэкспертизы и подтверждение достоверности сметной стоимости. Это может способствовать включению объекта в ближайшей перспективе в федеральную целевую программу по развитию транспортной системы РФ.



Помимо этого, глава государства поручил представить предложения, направленные на обеспечение реализации проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур». На сегодняшний день проектной компанией «МК Белкомур» уже готовятся предложения в Правительство РФ по финансовой модели и срокам реализации проекта. Их могут рассмотреть уже в текущем году на заседании правительственной комиссии по вопросам развития транспорта.