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В архангельских автобусах начали действовать универсальные электронные проездные

вчера 23:57
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Новая система оплаты проезда уже введена на двух десятках автобусов маршрута «5э». Помимо специальных транспортных карт расплатиться в них можно также с помощью бесконтактной банковской карты.
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В архангельских автобусах начали действовать универсальные электронные проездные
Архангельские перевозчики внедряют новую систему электронной оплаты проезда

«Единую транспортную карту» начали испытывать в Архангельске. Задействован пока один маршрут «5э». В планах у инициаторов нововведения распространить этот опыт на все городские маршруты.

После обкатки системы состоится ее презентация - новинку хотят предложить и другим перевозчикам. Уже известно, что с 1 октября бесконтактная система оплаты появится в автобусах 42-го маршрута.

Приобрести «Единую транспортную карту» пока можно только у водителей автобусов пилотного маршрута, а пополнить в банкоматах Сбербанка, однако в ближайшем будущем варианты будут расширены за счет онлан-платежей и платежных терминалов.

Из недостатков можно выделить один, но довольно существенный минус - новые валидаторы не работают с электронными социальными проездными, которые использует администрация города. Как разрешится эта проблема, покажет время, а пока перевозчикам придется применять два считывающих устройства: один для льготников, другой для всех остальных.

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