В Архангельске начала работу российско-норвежская конференция

Сегодня в столице Поморья впервые проходит мероприятие, основная цель которого – вывести на новый уровень взаимодействие муниципалитетов-побратимов Архангельской области и Норвегии.

На открытии конференции неоднократно звучала высокая оценка народной дипломатии как значимого фактора международных отношений. Несмотря на сложную политическую обстановку в мире, теплые и дружеские отношения связывают коммуны Норвегии и Архангельск, а также Виноградовский, Лешуконский, Онежский, Пинежский, Приморский, Шенкурский, Вельский и Каргопольский районы.

Побратимские связи между городами Северо-Запада России и Норвегии уже более 30 лет являются важнойсоставной частью общественной жизни. Архангельск, будучи лидером в развитии побратимских связей в регионе, выступил организатором конференции.

- Взаимодействие между столицей Поморья и норвежскими городами Вардё и Тромсё является ярким примером, который показывает: при заинтересованности муниципальных властей процесс бизнес-коммуникаций, культурного обмена, налаживания связей между школами, творческими коллективами становится организованным, динамично развивается. И сегодня у нас есть возможность вместе обобщить этот опыт, и обсудить вновь появившиеся идеи, - отметил в своем приветственном выступлении перед архангельскими и норвежскими участниками конференции Глава Архангельска Игорь Годзиш.

Более ста участников российско-норвежской конференции в течение дня будут работать в секциях и группах по различным направлениям взаимодействия, посетят Маргаритинскую ярмарку и проведут практические занятия.