Строительство еще одного гипермаркета «Макси» началось в Архангельске

Дело в том, что под новый гипермаркет в Архангельске начали вырубать деревья. Жертвами будущего торгового комплекса стали берёзы. Бдительные горожане пожаловались в СМИ и администрацию округа.



Как выяснилось, рубка деревьев по адресу: ул. Урицкого, 45 - мера вынужденная. Здесь проложат инженерные коммуникации для будущего магазина «Макси». Крупный торговый объект появится на месте бывшего авторынка, территория которого пустует с давних времен.



Это уже второй гипермаркет федерального ритейлера, который планируется открыть в ближайшем будущем в Архангельске. Первый функционирует с осени прошлого года на Ленинрадском проспекте и уже по праву завоевал популярность среди горожан. На сегодня - это крупнейший подобный объект в регионе. В планах вологодской девелоперской компании возвести еще один магазин на Московском проспекте.



Добавим, что проект реализуется в рамках принятого руководством компании решения по созданию собственной сети продовольственных гипермаркетов в столице Поморья.



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