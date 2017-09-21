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Экономика | Главные новости

Северное речное пароходство доставило колеса гидротурбин для Красноярской ГЭС

вчера 17:25
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Операция по доставке рабочих колес, изготовленных концерном "Силовые машины", началась 28 августа в Санкт-Петербурге на борту теплохода класса "река-море" СТК-1020.
 
 
 
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Для реализации проекта была разработана комплексная транспортно-технологическая схема, включающая в себя уникальную погрузку и разгрузку с не оборудованных причалов, а также маршрут и технологию мультимодальной транспортировки.

Как рассказал капитан СТК-1020 Николай Вагин, рейс из Санкт-Петербурга до Красноярска протяженностью 5800 км продолжался более двадцати суток в сложных погодных условиях. Теплоход преодолел Северный морской путь, выдержал испытание штормом  и высокой волной. Команде пришлось столкнуться сложной швартовкой у причала  в Красноярске, место для манёвра было ограничено.

«Экипаж все испытания выдержал. Это не первый наш рейс до Красноярска, мы ходили также в  2009 и 2010 гг., так что опыт у нас есть. Во время перехода по Енисею шли в тумане и под непрерывным дождём. Но, тем не менее, успели полюбоваться и золотой осенью на сибирской реке», - поделился капитан.  

Выгрузка гидротурбин закончилась вечером 20 сентября. Гидроагрегаты выгрузили на прицепы модульного типа и доставили на Красноярскую ГЭС.

Дальнейший путь следования СТК-1020 из Красноярска - в Дудинку, затем выгрузка в порту Саббеты(Ямал) и возвращение в Архангельск.
Автор: Мария-Изабэлла З.
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