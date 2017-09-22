Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
1029
21.09.17
1019
20.09.17
866
21.09.17
785
20.09.17
610
20.09.17
578
20.09.17
574
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
574
20.09.17
235
20.09.17
210
20.09.17
200
20.09.17
191
20.09.17
176
20.09.17
172
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Китай заинтересован в сотрудничестве с Поморьем в сфере морских перевозок

вчера 16:54
275 3
Перспективы развития морских перевозок по Севморпути обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор COSCO Shipping Lines (Россия) Ту Дэмин.
 >
Новости по теме
Делегация Китая обсуждает в Архангельске возможности организации арктических туров
Как отметил Игорь Орлов, спектр общих интересов Архангельской области и Китая достаточно широк. Особое внимание к региону китайские партнёры стали проявлять после посещения поморской земли вице-премьером КНР Ван Яном.

Напомним, в марте в Архангельске на полях форума «Арктика – территория диалога» состоялась первая в этом году встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая Дмитрия Рогозина и Ван Яна.

Ту Дэмин прибыл в Архангельск в составе китайской делегации в рамках проведения в столице Поморья Маргаритинской ярмарки. Первые два дня визита он посвятил знакомству с портовой инфраструктурой региона.  

На встрече с главой Поморья Ту Дэмин рассказал, что представляет компанию, которая традиционно специализируется на морских перевозках:

«У нас 1 114 судов общим тоннажем 68 млн тонн. С 2013 года мы начали делать пробные рейсы по Северному морскому пути. Приобрели небольшой опыт. В этом году уже шесть судов нашей компании прошли по СМП».

Ту Дэмин сообщил, что главная его задача – подготовить детальный доклад о строительстве в Архангельске глубоководного порта.

– Этот проект вызвал большой интерес в Китае. Мы надеемся на скорейшее завершение строительства. Это даст возможности заходить в порт судам большего тоннажа, а значит – увеличить грузопоток, – сказал гость.

– Для нас очень важно, что вы ищете пути сотрудничества с Поморьем. Со стороны региональной власти мы готовы оказать всю необходимую поддержку, а также помочь наладить взаимодействие с предпринимательским сообществом региона, чтобы ваша миссия была успешна, – ответил Игорь Орлов.

Губернатор подчеркнул, что Архангельская область нацелена на лидирующие позиции в развитии и поддержке новых проектов в Арктической зоне РФ.

Добавим, что ещё одна делегация Китая, прибывшая на Маргаритинскую ярмарку, уже обсудила с туроператорами Поморья возможности организации арктических туров.
Автор: dvinalander
275 3
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
naprimer для naprimer
22.09.17
22:46
эти найдут, что вывозить, в Сибири и на ДВ уже всех достали
 
+ 0 -
naprimer
22.09.17
22:44
Какой тонкий юмор: “лидирующие позиции в развитии и поддержке новых проектов” – а это каких? Все уже осуществляются, либо заморожены (Штокман, Печора-СПГ), Архангельск нигде не значится. В указе по портам СЗФО Архангельск не значится. Программа ледокольного флота до 2035 г. опубликована, и тут Архангельск не значится. Спустили на воду атомоход для новых проектов, а некоторые всё говорят и говорят про лидирующие позиции. Единственные, кто готов покупать проблемные проекты- это именно китаёзы, эти
 
+ 0 -
Boater
22.09.17
18:32
Так и с существующими мощностями возить нечего. Куда грузопоток то увеличивать?
 
+ 0 -
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080