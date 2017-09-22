Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
20.09.17
1029
21.09.17
1019
20.09.17
866
21.09.17
785
20.09.17
610
20.09.17
578
20.09.17
574
реклама
реклама
Новости компаний
20.09.17
574
20.09.17
235
20.09.17
210
20.09.17
200
20.09.17
191
20.09.17
176
20.09.17
172
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Экономика | Главные новости

Игорь Орлов предложил организовать торгпредставительство Армении в Архангельске

вчера 17:45
179 1
Такая идея прозвучала во время официальной встречи губернатора Архангельской области с генеральным консулом Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайром Карапетяном.
 >
Во встрече приняли участие заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Алексей Андронов, представитель МИД России в Архангельске Дмитрий Каменный, руководитель регионального отделения «Союза армян России» Мамикон Гекчян и другие официальные лица.

Поморье и Армению связывают давние деловые и дружеские контакты. Так, в 2012 году было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с правительством Республики Армения и администрацией Вайоц-Дзорской области.

Как подчеркнул Игорь Орлов, в рамках реализации соглашения организованы поставки в Архангельскую область продовольственной продукции. Однако объём прямых поставок пока не столь значителен, и большинство товаров поставляются в регион через дистрибьюторов Москвы и Санкт-Петербурга.

— Мы заинтересованы в том, чтобы товарный поток из Армении шёл напрямую в Архангельск. Этому могло бы способствовать создание торгового представительства республики в столице Поморья, – подчеркнул Игорь Орлов. – Идея требует серьёзной проработки, выстраивания транспортной логистики и участия профессионального сообщества.

В рамках визита в Архангельскую область генеральный консул Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайр Карапетян принял участие в Маргаритинской ярмарке и посетил экспозицию крестьянско-фермерского хозяйства Николая Апицина, который представил продукцию из даров северного леса.

4–7 октября планируется ответный визит делегации Архангельской области в Армению для участия в VI российско-армянском форуме.
Автор: dvinalander
179 1
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Boater
22.09.17
18:34
Какая проработка? Че за проблема то? Снять пару офисов, табличку повесить. Помочь нужна?
 
+ 0 -
реклама
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Экономика | Новости раздела
 
Игорь Орлов предложил организовать торгпредставительство Армении в Архангельске
Игорь Орлов предложил организовать торгпредставительство Армении в Архангельске
Такая идея прозвучала во время официальной встречи губернатора Архангельской области с генеральным консулом Республики Армения в Санкт-Петербурге Грайром Карапетяном.
вчера 17:45
180 1
Boater: Какая проработка? Че за проблема то? Снять пару офисов, табличку повесить. Помочь нужна? ...
 
Китай заинтересован в сотрудничестве с Поморьем в сфере морских перевозок
Китай заинтересован в сотрудничестве с Поморьем в сфере морских перевозок
Перспективы развития морских перевозок по Севморпути обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор COSCO Shipping Lines (Россия) Ту Дэмин.
вчера 16:54
276 3
naprimer: эти найдут, что вывозить, в Сибири и на ДВ уже всех достали...
 
В Архангельске начала работу российско-норвежская конференция
В Архангельске начала работу российско-норвежская конференция
Сегодня в столице Поморья впервые проходит мероприятие, основная цель которого – вывести на новый уровень взаимодействие муниципалитетов-побратимов Архангельской области и Норвегии.
вчера 15:30
253
 
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Архангельский проект «Омега Хаус» включен в ТОП-100 лучших жилых комплексов России
Новостройка холдинга «Аквилон Инвест» вошла в каталог «100 лучших комплексов России», где представлены победители и финалисты престижной премии в сфере жилой недвижимости Urban Awards.
вчера 14:49
404
 
Иван Кулявцев: Маргаритинская ярмарка – ярмарка возможностей для развития бизнеса
Иван Кулявцев: Маргаритинская ярмарка – ярмарка возможностей для развития бизнеса
Сегодня в актовом зале САФУ имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное открытие деловой части «Маргаритинской ярмарки – 2017».
21.09.17 22:38
304
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080