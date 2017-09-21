Эстония может стать «точкой входа» архангельского бизнеса в Европу

В ходе делового общения состоялась презентация экспортно-ориентированных предприятий Поморья.«Сегодня многие предприятия несырьевого сектора экономики Архангельской области хотят выйти на международный рынок. Эстония может стать «точкой входа» в Европу для предприятий нашего региона. Я уверен, что совместными усилиями мы можем достичь многого», - сказал Василий Сидоровский.Сегодня основной тренд в Эстонии – это развитие промышленности. В частности, особыми темпами развивается сектор металлообработки, происходит полная автоматизация производства. По итогам первого полугодия 2017 года Эстония заняла третье место в Европейском Союзе по темпам роста промышленности.«У Эстоно-Российской палаты предпринимателей большие амбиции: мы хотим, чтобы Палата стала Евразийской. Основной зоной влияния станут регионы Балтийского моря, также мы хотим присутствия в самых интересных точках мира: Гонконг, Швейцария, Германия, Индия», - поделился Сергей Кудрявцев.Гость отметил, что основное направление деятельности Эстоно-Российской палаты предпринимателей – это не обучение, а практическая реализация задач в рамках внешнеэкономической деятельности.Руководители обсудили возможные в Европейском Союзе инструменты поддержки предпринимателей, обмен бизнес-миссиями и поиск стратегических возможностей для развития предпринимательства в планах на перспективу.В завершении встречи руководители АТПП и ЭРПП подписали соглашение о сотрудничестве. Эстоно-Российская палата предпринимателей имеет большой опыт по «точке входа» в Европу. Эти наработки уже заинтересовали архангельские предприятия: Поморскую лесопильную компанию, Архангельский картон и СКВ-Компани.