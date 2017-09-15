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Экономика | Главные новости

Аркадию Дворковичу представили продукцию Архангельского водорослевого комбината

вчера 14:44
478 1
На выставке рыбной индустрии, которая проходит в эти дни на полях рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, вице-премьеру представили продукцию Архангельского опытного водорослевого комбината.
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Руководитель предприятия Алексей Коротенков рассказал Аркадию Дворковичу об уникальной продукции и перспективах развития комбината.

– Продукция нашего предприятия уникальна по своему содержанию. Богатый химический состав позволяет производить широкий ассортимент: от биологически активных добавок до косметики и продукции сельского хозяйства, – пояснил Алексей Коротенков.

В планах комбината – расширение линейки продукции, автоматизация производства на линии расфасовки, работа над брендбуком, открытие новых мест реализации. Помимо Архангельской области уже открыты точки продажи в Москве, Вологде, Великом Устюге, в ближайшей перспективе такой магазин появится в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в выступлении на конференции «Новая стратегия развития российской рыбной индустрии», которая прошла в рамках форума, губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратил внимание её участников на водорослевое направление, назвав АОВК локомотивом и новатором в этой сфере.
Автор: dvinalander
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Vadimych
15.09.17
20:09
А она кошерная?
 
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