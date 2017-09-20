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Экономика | Главные новости

Архангельский бизнес представит на Маргаритинке свои новаторские проекты

20.09.17 20:25
612 6
В дни проведения традиционного торгово-экономического форума в столице Поморья состоится уникальная выставка инновационных разработок предпринимателей региона. Экспозиция разместится в главном корпусе САФУ.
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Первая подобная выставка в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки была организована в прошлом году по инициативе министерства экономического развития Архангельской области.

- Предприниматели отметили востребованность подобных экспозиций, сообщив, что для них это шанс заявить о себе, показать свои достижения, привлечь инвесторов или потребителей, - сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. - В этом году выставка ориентирована на презентацию региональных инновационных разработок. В Архангельской области реализуется очень много интересных, перспективных проектов. Сегодня мы решили обратить на них внимание жителей и гостей города, показать, что нам есть чем гордиться.

Инновационные проекты участников выставки весьма разнообразны – экспозиция объединяет новаторские разработки в самых различных отраслях от медицины до судостроения.

Так, группа Северного государственного медицинского университета представит лекарственные препараты, совмещающие традиционные богатства севера и результаты последних медицинских исследований. Экспонатами выставки станут витаминный напиток на основе еловой хвои «Арктиквит» и ранозаживляющее средство «Арктикгель».

Научно-производственное предприятие «РОСТ» представит на выставке сразу несколько разработок: устройство для ориентации людей с ослабленным зрением и транспортные машины повышенной проходимости с использованием комбинированного механизма бортового поворота.

Северодвинское научно-производственное предприятие «ИНВЕНТОР» заявилось на участие в экспозиции с системой электродвижения судов арктического класса.

По словам автора проекта Евгения Коптяева, освоение арктического региона гарантирует востребованность судов данного типа, а соответственно, и разработок, обеспечивающих их модернизацию.

- Предлагаемая система построена на новом способе преобразования частоты, не имеющем аналогов в мире. К её достоинствам можно отнести улучшенные эксплуатационные характеристики – такие как эффективность и электромагнитная совместимость. В настоящее время планируется создание ледоколов с мощностью до 120 МВт, при этом для них может не найтись более приемлемого по совокупности характеристик варианта, чем наша разработка, которая позволит увеличить мощь и маневренность судов арктического класса, - рассказал Евгений Коптяев.

Данный проект был отмечен на федеральном уровне. По итогам Startup Tour, прошедшего в Архангельске этой весной, его авторы получили финансовую поддержку Фонда содействия инноваций.

Авторами другого проекта, поддержанного федеральным Фондом, являются студенты САФУ Виталий Урусовский, Тимур Гурьев и Дарья Ерпулева. Они представят гостям ярмарки инновационного «мусоросборщика», созданного в рамках проекта «Интерактивная уборка мусора».

Еще одним участником выставки, наглядно иллюстрирующим признание региональных разработок на федеральном уровне, является компания «ПОМОР». Организация занимается производством мотобyксировщиков.

Отметим, что участие в выставке – не первый пример сотрудничества компании «ПОМОР» с министерством экономического развития. Ранее региональным ведомством был поддержан проект компании по развитию производства малогабаритной вездеходной техники «ПОМОР», выделена субсидия в размере 500 тысяч рублей на приобретение нового оборудования.

- Мотобуксировщики данной компании были включены в составленный Минпромторгом России базовый каталог высокотехнологичесной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны Российской Федерации. Внесение в данный реестр означает подтверждение качества продукции ведущими федеральными экспертами, - подчеркнул Семён Вуйменков. – Мы всегда отслеживаем судьбу поддержанных нами проектов, отрадно видеть, когда их реализация приводит к подобным результатам. Убежден, что многие участники данной выставки смогут достичь не меньших успехов.

Глава ведомства также отметил проекты самых юных новаторов - на выставке будут представлены роботы, созданные учениками архангельской школы робототехники "beRobotiсs" и «ПромШколы» (завод «Красная Кузница»), а также летающие модели самолетов, выполненные воспитанниками областного дворца детского и юношеского творчества.

Напомним, министерством проводится активная работа, направленная на развитие региональной робототехники и инновационного детского творчества. Стоит также отметить, что многие участники выставки ранее получали поддержку регионального ведомства – одни из них являются резидентами подведомственного министерству бизнес-инкубатора, другие – получателями субсидий или займов микрокредитной организации фонд «Развитие».
Автор: mineconomAO
612 6
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Vadimych для Kirill K.
21.09.17
18:34
Kirill K., Времена ВОВ... Ишшо капитан Кук в этом отметился )
 
+ 0 -
Boater
21.09.17
18:01
Опять "не имеющем аналогов!" Что стоит за этой фразой? Вы можете доказать, что ваша никому на куй не нужная гравицапа не имеет аналогов? Вообще все умные разработчики давно ушли от этой тупой фразы "не имеет аналогов", рожденной в начале 90-х на оборонных предприятиях , вынужденных делать кастрюли. Все накуй имеет аналоги.
 
+ 0 -
Kirill K.
21.09.17
17:01
Что за самогонный аппарат на снимке? Напоминает затейников из магазинов сантехники, там тоже кто кого переплюнет в креативе по созданию скорпионов из пластиковых труб. Напоминаю, что хвою в качестве источника витаминов применяют давным&давно, в т.ч. во времена ВОВ так от цинги спасались. Чего там изобрели-то?
 
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613 6
Vadimych: Kirill K., Времена ВОВ... Ишшо капитан Кук в этом отметился )...
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