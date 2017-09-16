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Экономика | Главные новости

Архангельская область оказалась в «середнячках» по уровню поддержки малого бизнеса

сегодня 10:36
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Информационно-аналитический портал «Все Выборы» представил очередной ежегодный рейтинг эффективности государственной поддержки малого бизнеса в России. В списке из 85 регионов Поморье занимает 54 место.
 
 
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Аналитиками был исследован уровень развития малого предпринимательства в регионах страны по ключевым показателям. Итоговые данные за 2017-й год представлены в сводном рейтинге, опубликованном на информационно-аналитический портале «Все Выборы».
 
Эффективнее всего государственная поддержка малого бизнеса работает в Москве и Республике Татарстан. Там на данный момент действует 16 и 10 региональных программ поддержки соответственно. Третьим регионом по уровню эффективности государственной поддержки является Самарская область – 10 действующих программ.
 
Важно отметить, что за последние годы происходит сокращение программ поддержки в «эффективных регионах». Если с 2015-го на 2016 год их количество сократилось со 199 до 141 единицы, то в 2017 году падение произошло до 105 единиц.
 
Лидером среди «средних регионов» оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Там действует 15 программ поддержки малого бизнеса. На втором месте расположилась Пензенская область (11 программ поддержки). Столько же программ действует и в Томской области, которая оказалась на 3 месте. Стоит отметить, что регион по результатам 2016 года лидировал в группе.
 
Московская область, бывшая на 2 месте в рейтинге прошлого года в данной группе, встала на 4 место. Там действует 9 программ поддержки, количество по сравнению с предыдущим исследование не изменилось.

Что касается Архангельской области, то наш регион оказался в «середнячках» рейтинга с двумя действующими на сегодня программами государственной поддержки малого бизнеса. В списке из 85 регионов Поморье занимает 54 место.

Лидером среди неэффективных регионов стала Чеченская Республика – в этом субъекте Федерации действует 7 программ поддержки малого бизнеса. Второе и третье места достались Карачаево-Черкесской Республике (7 программ) и Забайкальскому краю (6 программ) соответственно.
 
Наиболее эффективными были признаны три федеральных округа: Приволжский, Центральный и Уральский. При этом к неэффективным был отнесен только Северо-Кавказский ФО.
 
Южный федеральный округ поднялся в группу средних по сравнению с рейтингом 2016 года. Также в группу вошли Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.
 
Автор: SergeyVlad
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