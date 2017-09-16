Административная нагрузка на бизнес в Поморье должна значительно снизиться

В совещании приняли участие руководители и представители территориальных структур 12 надзорных и контрольных органов, осуществляющих 85% всех проверок, а также представители Общественной палаты, депутатского корпуса и уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.«Цель реформы – значительно снизить административную нагрузку на бизнес и перейти от «палочной системы» к риск-ориентированному подходу при осуществлении надзорных функций. В частности, контрольно-надзорным органам поручено регулярно проводить публичные обсуждения с отчетом о своей деятельности и получением обратной связи с вопросами и предложениями от бизнес-сообщества», – подчеркнул важность одной из самых значимых реформ в современной России бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев.В целом деятельность контрольно-надзорных органов должна быть переориентирована на предупреждение и профилактику нарушений.Одна из мер по снижению нагрузки на бизнес – актуализация и систематизация обязательных требований по всем видам контроля и надзора.В ходе совещания участники совещания поддержали идею бизнес-уполномоченного Ивана Кулявцева о введении «единого дня» публичных обсуждений результатов правоприменительной практики контрольно-надзорных органов. Проводить ежеквартальные слушания предлагается на единой площадке, обеспеченной системой видеоконференц-связи. Например, в большом конференц-зале правительства области.«Сегодня публичные обсуждения в разных ведомствах проходят разрозненно и с невысокой явкой представителей предпринимательского сообщества. Уверен, что объединение всех надзорных органов на одной площадке и в один день позволит максимально увеличить аудиторию участников, а также повысит эффективность мероприятия с точки зрения получения обратной связи и предложений от бизнеса», – обосновал актуальность предложения Иван Святославович.Формат публичных обсуждений должен содержать обзор изменений законодательства, обзор нарушений и обзор типовых обращений к уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.«Наша общая задача – через плотный диалог с бизнес-сообществом сделать процесс реализации контрольно-надзорных функций максимально прозрачным и безбарьерным», – подводя итоги совещания, заключил заместитель Губернатора Архангельской области Виктор Иконников.