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Цифра дня | Главные новости

5 раз

сегодня 13:16
140 0
за неделю аварийная архангельская деревяшка, в которой до сих пор проживают люди, становилась мишенью поджигателей
 >
Новости по теме
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
http://www.news29.ru/novosti/proishestvija/Vethuju_derevjashku_vmeste_s_zhivuschimi_tam_ljudmi_podozhgli_v_Arhangelske_v_pjatyj_raz/67279?is
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