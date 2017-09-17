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15.09.17
1026
Строительство еще одного гипермаркета «Макси» началось в Архангельске
16.09.17
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Северодвинский рокер попал в число участников проекта «Голос» в новом сезоне
16.09.17
599
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
16.09.17
599
Советником главы Северодвинска впервые в истории города стала женщина
15.09.17
489
В архангельских автобусах начали действовать универсальные электронные проездные
15.09.17
480
Глава «Архречпорта» попал под «уголовку» за 100-милионную «экономию» на налогах
15.09.17
474
Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Архангельске
16.09.17
5
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
15.09.17
4
В архангельских автобусах начали действовать универсальные электронные проездные
15.09.17
4
Аркадию Дворковичу представили продукцию Архангельского водорослевого комбината
15.09.17
3
Глава «Архречпорта» попал под «уголовку» за 100-милионную «экономию» на налогах
15.09.17
2
Арктический правовой центр начал функционировать в Архангельске
16.09.17
2
Советником главы Северодвинска впервые в истории города стала женщина
15.09.17
2
Поморье готово войти в национальную стратегию развития рыбной отрасли
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Новости компаний
15.09.17
228
16 сентября в Архангельске состоится ежегодный фестиваль «Жизнь в стиле Subaru!»
15.09.17
227
Заявление на ежемесячную денежную выплату можно подать в электронном виде
15.09.17
198
Краеведческая акция стартует в библиотеках Архангельска
15.09.17
191
Архангельская торгово-промышленная палата запускает новую услугу по лесоэкспертизе
15.09.17
168
Предстартовое собрание любителей сразиться в КВН состоится в Архангельске
16.09.17
158
Российская энергетическая неделя соберет в Москве ведущих представителей отрасли
15.09.17
156
Ломоносовская библиотека приглашает северян на курсы ораторского мастерства
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Главные новости
5 раз
сегодня 13:16
140
0
за неделю аварийная архангельская деревяшка, в которой до сих пор проживают люди, становилась мишенью поджигателей
<
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Новости по теме
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
http://www.news29.ru/novosti/proishestvija/Vethuju_derevjashku_vmeste_s_zhivuschimi_tam_ljudmi_podozhgli_v_Arhangelske_v_pjatyj_raz/67279?is
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Строительство еще одного гипермаркета «Макси» началось в Архангельске
Объект, принадлежащий федеральному ритейлеру «Макси-Девелопмент», будет возведен на улице Урицкого. Строительные работы начались буквально на днях и уже успели вызвать недовольство со стороны горожан.
5014
3
Ларек с продуктами подожгли под покровом ночи в Архангельске
316
0
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
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Работающая молодежь Архангельской области соберется на очередной деловой форум
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Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
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Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
Двухэтажный деревянный дом на Сульфате, предназначенный под расселение, за последние дни перенес пять пожаров. Все возгорания - дело рук неизвестных поджигателей.
вчера 19:29
1742
9
slavafe:
Boater, надо вовремя расприватизировать было! Некуда, видать, переехать!...
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