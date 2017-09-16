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15.09.17
2031
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
15.09.17
1209
Строительство еще одного гипермаркета «Макси» началось в Архангельске
14.09.17
523
Новый глава Северодвинска представил общественности трех своих заместителей
15.09.17
520
Власти намерены решить проблему долгостроя в Архангельске методом «дом за участок»
14.09.17
464
В Архангельске к теплу подключено более трети жилых домов
14.09.17
456
На Кузнеческом мосту в Архангельске легковушка «лоб в лоб» столкнулась с лесовозом
15.09.17
444
В Северодвинске судебный пристав прикинулся бухгалтером, чтобы найти должника
15.09.17
5
Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
14.09.17
4
На теплоэлектростанции Архангельского ЦБК монтируют новый угольный котел
13.09.17
2
Последняя аналоговая телефонная станция прекратила свою работу в Архангельске
15.09.17
1
Поморье готово войти в национальную стратегию развития рыбной отрасли
15.09.17
1
Аркадию Дворковичу представили продукцию Архангельского водорослевого комбината
15.09.17
1
Архангельские спасатели помогли вернуться домой рыбаку, потерпевшему бедствие
14.09.17
1
В Архангельске к теплу подключено более трети жилых домов
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Новости компаний
15.09.17
152
В библиотеке №17 округа Майская горка возобновил работу «солнечный кружок»
14.09.17
150
Городская детская библиотека №1 приглашает юных северян в кружки и студии
15.09.17
145
Маймаксанская библиотека №6 присоединилась к всероссийской экологической акции
15.09.17
144
В Архангельске оказывают помощь в преодолении трудностей раннего материнства
15.09.17
142
В Архангельске стартовал набор в военно-патриотический клуб «Орден»
15.09.17
139
16 сентября в Архангельске состоится ежегодный фестиваль «Жизнь в стиле Subaru!»
14.09.17
137
Архангелогородец стал победителем всероссийского конкурса агропроектов
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сегодня 19:01
50
0
из 85 регионов страны занимает Архангельская область по уровню поддержки малого бизнеса
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Архангельская область оказалась в «середнячках» по уровню поддержки малого бизнеса
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Arhangelskaja_oblast_okazalas_v_serednjachkah_po_urovnju_podderzhki_malogo_biznesa/67200
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Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
Двухэтажный деревянный дом на Сульфате, предназначенный под расселение, за последние дни перенес пять пожаров. Все возгорания - дело рук неизвестных поджигателей.
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16 сентября в Архангельске состоится ежегодный фестиваль «Жизнь в стиле Subaru!»
482
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Незаконный терминал у МРВ в Архангельске сносят с помощью экскаваторов-разрушителей
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Информационно-аналитический портал «Все Выборы» представил очередной ежегодный рейтинг эффективности государственной поддержки малого бизнеса в России. В списке из 85 регионов Поморье занимает 54 место.
сегодня 10:36
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