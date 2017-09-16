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Цифра дня | Главные новости

54 место

сегодня 19:01
50 0
из 85 регионов страны занимает Архангельская область по уровню поддержки малого бизнеса
 >
Новости по теме
Архангельская область оказалась в «середнячках» по уровню поддержки малого бизнеса
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Arhangelskaja_oblast_okazalas_v_serednjachkah_po_urovnju_podderzhki_malogo_biznesa/67200
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