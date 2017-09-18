12 газопроводов

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Арктический форум 2017
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17.09.17
1323
Ларек с продуктами подожгли под покровом ночи в Архангельске
18.09.17
729
Обманутые архангельские дольщики решили на улице выяснить отношения с властями
18.09.17
670
На предприятии «Горсвет» в Архангельске начались сокращения рядовых работников
18.09.17
670
В Поморье вышли на след четы риэлторов, убивших из-за жилья ветерана и его сестру
18.09.17
591
В Архангельской области иномарка насмерть сбила шедшего по краю дороги подростка
18.09.17
465
До открытия Маргаритинской ярмарки в Архангельске остались считанные дни
18.09.17
383
Процесс подключения жилфонда Архангельска к теплу выходит на финишную прямую
18.09.17
7
В Поморье вышли на след четы риэлторов, убивших из-за жилья ветерана и его сестру
16.09.17
4
Ветхую деревяшку вместе с живущими там людьми подожгли в Архангельске в пятый раз
17.09.17
3
Работающая молодежь Архангельской области соберется на очередной деловой форум
15.09.17
2
Строительство еще одного гипермаркета «Макси» началось в Архангельске
15.09.17
1
Глава «Архречпорта» попал под «уголовку» за 100-милионную «экономию» на налогах
18.09.17
1
Процесс подключения жилфонда Архангельска к теплу выходит на финишную прямую
18.09.17
1
Уроки пенсионной грамотности стартуют в школах и средних учебных заведениях Поморья
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Новости компаний
18.09.17
220
Абоненты Tele2 настроят тарифы под свои потребности
18.09.17
165
В детской библиотеке имени Коковина вновь заработал кружок «АБВГДейка»
18.09.17
154
Инвестиционная энергетическая конференция состоится в Архангельске 29 сентября
18.09.17
154
В Архангельске и Северодвинске «Аквилон Инвест» провел «Праздник кирпича»
18.09.17
145
Вопросы инновационного развития Арктики обсудили в Поморье
19.09.17
136
Северодвинцы заложили именные кирпичи в стены жилого комплекса «Атмосфера»
19.09.17
124
В честь 15-летия «Опоры России» выпущена почтовая открытка
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Главные новости
12 газопроводов
18.09.17 23:29
236
0
намерена построить в ближайшей перспективе на территории Архангельской области компания «Газпром»
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>
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/12_novyh_gazoprovodov_proektiruet_Gazprom_v_Arhangelskoj_oblasti/67312
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Владимир Путин одобрил планы реконструкции аэропортов в Архангельске и на Соловках
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания, касающегося вопросов развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Целый ряд задач напрямую касается Архангельской области.
535
0
Архангельские энергетики предупреждают похитителей электричества: риск не оправдан!
775
0
В Архангельске поймана банда наркодилеров, торговавших наркотиками через Интернет
Неравнодушные архангелогородцы высказались в защиту животных
«Газпром» намерен построить в Архангельской области школу, детский сад и больницу
475
0
Росреестр будет добиваться сноса «самостроя» на землях сельхозназначения в Поморье
Главным советником северодвинского градоначальника стал бывший предприниматель
Архангельские приставы будут выявлять должников на Маргаритинской ярмарке
Цифра дня
|
Новости раздела
12 газопроводов
намерена построить в ближайшей перспективе на территории Архангельской области компания «Газпром»
18.09.17 23:29
237
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